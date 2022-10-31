В Москве впервые показали публике отреставрированный памятник Минину и Пожарскому

На церемонии присутствовали вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры России Ольга Любимова.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве впервые показали публике отреставрированный памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Открытие монумента состоится 4 ноября, в День народного единства.

На церемонии присутствовали вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры России Ольга Любимова. Над проектом трудились больше 50 специалистов.

Памятник посвящен руководителям народного ополчения, которое 410 лет назад изгнало польско-литовских захватчиков. Был создан по проекту архитектора Ивана Мартоса в 1818 году.

Восстановление монумента входит в план юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Государственного исторического музея, в ведение которого его передали в 2016 году.