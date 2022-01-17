В Кремле прокомментировали вопрос размещения ракет РФ в Латинской Америке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российских ракет в Латинской Америке, заявил, что нельзя забывать о суверенитете Кубы и Венесуэлы. Также, по его мнению, данные государства сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории, так как они независимые.

«По Латинской Америке и так далее: там мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассматривают различные сценарии действий США на случай «российского вторжения на Украину», о которых ранее упоминала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По словам официального представителя Кремля, Россия обдумывает вопросы обеспечения собственной безопасности.