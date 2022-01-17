В Кремле отреагировали на слова Нуланд о 18 сценариях противодействия РФ

В Кремле рассматривают различные сценарии действий США на случай «российского вторжения на Украину», о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что РФ думает над вопросами обеспечения собственной безопасности.

«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше», - сказал Песков журналистам.

Ранее Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «вторжения» России на Украину. При этом она отметила, что Вашингтон может снизить напряженность: сейчас он работает над письменным ответом на российские гарантии безопасности.