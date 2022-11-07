В стране и мире Генсек ООН считает, что человечество мчится в «климатический ад» Игнат Далакян Согласно словам Гутерриша, Земля быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. «Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», - сказал Антониу Гутерриш. Генсек ООН также призвал к заключению исторического пакта между развитыми и развивающимися странами - пакта климатической солидарности. Ранее ООН заверила Москву, что ограничение на вывоз зерна из Российской Федерации будет снято в скором времени. Согласно словам заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, «ООН обещает, что вот-вот будет результат». Экспертное мнение и аналитика