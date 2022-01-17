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Участники «неопределенного пола»: политолог рассказал о сниженном пороге тестостерона на Олимпиаде-2022

Егор Левин
14:35 17.01.2022
Малек Дудаков рассказал, какие именно правила установят в 2022 году для допуска к участию в ОИ спортсменов, заявивших о своей половой неопределенности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhang Tao, XinHua, Globallookpress
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Все чаще спортсмены начинают заявлять о том, что внутренне ощущают себя якобы не в своем теле, из-за чего хотят выступать на соревнованиях в «более комфортном» гендерном разделении. Чаще всего речь идет о мужчинах, которые желают соперничать с представительницами слабого пола, пользуясь своим генетическим физическим превосходством. Гость программы «Сегодня утром», публицист и политолог Малек Дудаков объяснил ведущим и зрителям, почему тотальная толерантность становится возможной уже и на таком уровне.

По опыту прошлых Олимпиад известно, что во время соревнований проводится тестирование на гендерную принадлежность. Как отметил специалист, в Пекине в 2022 году соответствующие правила в угоду спортсменам «неопределенного пола» относительно упростят.

«Скажем так, тот порог, который был раньше, по-моему, 10 наномолей тестостерона на литр крови, теперь он уменьшен в два раза. И, что самое главное, для всех мужчин, которые хотят выступать с женщинами, для них больше не является обязательным прохождение различных процедур для того, чтобы понижать тестостерон или изменять гормональный фон», - пояснил Дудаков.

Именно от тестостерона зависит сила и выносливость спортсмена. В подавляющем большинстве видов спорта женщины ниже и легче мужчин, хотя от природы и обладают наоборот, большим уровнем жировой ткани. На выходе это означает, что у мужчин по определению больше мышц, а, следовательно, выше мускульная отдача. Американская пловчиха и участница ОИ-2020 Эрика Браун ранее отметила и то, что даже изменение гормонального состояния организма, в частности, прием блокаторов тестостерона и эстрогена «не отменяют того факта, что у “нее” будут более мощные мышцы, большее сердце и больший объем легких, чем у биологической женщины».

Ранее британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой в Лондоне в честь Дня трансгендерных людей. Глава организации Ричард Мур отметил, что трансгендерные и небинарные разведчики «помогли усилить секретную службу».

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