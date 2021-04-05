Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров

Британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой в Лондоне в честь Дня трансгендерных людей. При этом руководитель организации Ричард Мур отметил, что трансгендерные и небинарные разведчики «помогли усилить секретную службу».

«Разнообразие делает нас более эффективными, а инклюзивность - более сильными. Мы гордимся нашими коллегами - трансгендерными и небинарными персонами», - подчеркнул Мур.

По его мнению, раньше представители ЛГБТ были подвержены шантажу и дискриминации, им также запрещали служить стране в рядах MI6, передает The Times.

В конце января этого года президент США Джо Байден одним из первых указов отменил запрет на службу в американских Вооруженных силах трансгендеров. При этом право служить в армии США люди, сменившие пол, получили еще в 2016 году по указу Барака Обамы, однако позже Дональд Трамп, заняв пост президента, отменил данное решение.