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Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров

Виктория Ивашечкина
08:29 05.04.2021
По мнению Ричарда Мура, ранее представители ЛГБТ были подвержены шантажу и дискриминации, им также запрещали служить стране в рядах.
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
© Фото: chiefmi6, Twitter
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Британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой в Лондоне в честь Дня трансгендерных людей. При этом руководитель организации Ричард Мур отметил, что трансгендерные и небинарные разведчики «помогли усилить секретную службу».

«Разнообразие делает нас более эффективными, а инклюзивность - более сильными. Мы гордимся нашими коллегами - трансгендерными и небинарными персонами», - подчеркнул Мур.

По его мнению, раньше представители ЛГБТ были подвержены шантажу и дискриминации, им также запрещали служить стране в рядах MI6, передает The Times

В конце января этого года президент США Джо Байден одним из первых указов отменил запрет на службу в американских Вооруженных силах трансгендеров. При этом право служить в армии США люди, сменившие пол, получили еще в 2016 году по указу Барака Обамы, однако позже Дональд Трамп, заняв пост президента, отменил данное решение.

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