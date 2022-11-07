В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся на столицу гололеде

Метеоролог Вильфанд предупредил о гололеде в столице, однако успокоил москвичей тем, что со вторника придет потепление.

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Метеоролог Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в понедельник, 7 ноября, на дорогах может образоваться наледь. Из-за неблагоприятных погодных условий автомобилистам рекомендуется не превышать скорость движения и увеличить дистанцию.

В то же время Вильфанд рассказал, что уже со вторника ожидается потепление, и оно продержится как минимум до середины недели. Довольно высокая для первой декады ноября температура ожидается в среду.

«С завтрашнего дня ночные температуры положительные, и днем температура тоже повысится до плюс 4-6 градусов, а в среду - до плюс 7-9. Такой высокий температурный фон примерно на пять градусов выше многолетних значений для конца первой декады ноября», - сообщил он.

Ранее синоптики уже говорили о гололедице в начале недели. В понедельник обещали температуру до нуля градусов и ветер. Автоэксперт попросила водителей сменить шины на зимние и быть осторожнее за рулем.