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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам

Анна Касаткина
12:15 10.09.2021
Звание присвоено за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 российским городам звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Алдану, г. Бологое, г. Воркуте, г. Дзержинску, г. Кемерово, г. Костроме, г. Лысьве, г. Мончегорску, г. Охе, г. Ступино, г. Сызрани, г. Чите», - говорится в тексте указа.

Отмечается, что звание присвоено за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение перебойного производства военной и гражданской техники, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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