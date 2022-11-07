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«Виден дым»: корреспондент рассказал об обстреле здания Донецкой железной дороги

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
13:52 07.11.2022
В результате обстрела в здании произошел мощный пожар.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела центра Донецка. Обстрел велся с помощью РСЗО HIMARS. В результате начался сильный пожар. О ситуации в городе рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов во время прямого включения.

«До сих пор пожарные службы продолжают проливать здание, в некоторых окнах до сих пор виден дым, а совсем недавно перед прямым включением снова полыхнуло пламя», - рассказал он.

По словам Кустова, сегодня ночью жителей Донецка разбудили шесть мощных взрывов. Удары наносились из РСЗО HIMARS не единовременно. Вначале прозвучало три взрыва, затем два и через какое-то время еще один.

Как сообщалось выше, пострадало здание управления железными дорогами. Пламя быстро перекидывалось с одного крыла здания на другое. Пожарным всю ночь пришлось бороться с возгоранием, локализовать пожар удалось только к утру. О пострадавших информации нет.

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