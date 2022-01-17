В Кремле отреагировали на возможность появления в Эстонии войск НАТО

В Кремле прокомментировали потенциальное размещение военных НАТО на территории Эстонии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные темы являются лишь доказательством обоснованности обеспокоенности России по факту нагнетания напряженности со стороны.

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», - заявил представитель Кремля.

В конце 2021 года Россия озвучила требования по гарантиям безопасности к США и НАТО. В частности, в них говорится о юридических гарантиях отказа от дальнейшего расширения Альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Ранее в США назвали страны, входящие в НАТО, но являющиеся «бесполезными» для страны с военной точки зрения и даже опасными для государства. Об этом в статье для The National Interest заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.