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National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»

Анна Касаткина
07:06 10.01.2022
По словам колумниста издания, обязательства Вашингтона перед некоторыми государствами становятся для него потенциальной ловушкой.
National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»
© Фото: pexels.com
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Ряд стран, входящих в НАТО, и являющихся союзниками США «бесполезны» с военной точки зрения и даже опасны для государства. Об этом в статье для National Interest заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

По его словам, обязательства Вашингтона перед некоторыми государствами становятся потенциальной ловушкой, так как могут втянуть страну в ненужные военные столкновения.

В частности, к таким государствам относятся Албания, Северная Македония, Словения и Черногория, так как их экономический и оборонный потенциал крайне невелик и вряд ли вселит страх в возможного агрессора, пишет эксперт.

Карпентер также назвал крайне опасным шагом присоединение к альянсу прибалтийских республик - Эстонии, Латвии и Литвы. Их военные силы не сыграют большой роли в вооруженном конфликте, при этом страны находятся в напряженных отношениях с Москвой из-за русофобии, а также враждуют с главным союзником РФ в регионе - Белоруссией, отметил он. По его мнению, эти три государства не партнеры США, а «уязвимые иждивенцы».

Кроме того, по словам колумниста, администрация президента США Джорджа Буша-младшего, действовала «безрассудно» по поводу возможности предоставить членство в НАТО Грузии и Украине, и только жесткая позиция Парижа и Берлина помешала этому. При этом попытки интегрировать Киев и Тбилиси в тело Североатлантического альянса продолжаются и по сей день, добавил Карпентер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора. По словам дипломата, если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении.

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