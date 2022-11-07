Три украинские националистические организации признаны в РФ террористическими

До этого организации считались экстремистскими, а их деятельность - запрещенной на территории России.

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Росинфомониторинг включил три украинские организации - «СИЧ-С14», «Добровольчий Рух» и «Черный комитет» - в список террористических. Информацию об этом можно найти на сайте ведомства.

«Общественная организация СИЧ-С14 (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь); националистическое объединение Добровольческое движение Организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв); националистическая группировка Черный комитет (Чорний Комiтет)», - указано в базе Росфинмониторинга.

Ранее эти организации были признаны экстремистскими. Верховный суд Российской Федерации запретил их деятельность на территории страны в ответ на соответствующий иск генерального прокурора РФ.