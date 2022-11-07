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Семь московских судов эвакуированы из-за угрозы «минирования»

Дарина Криц
12:44 07.11.2022
Эвакуированы Басманный, Чертановский, Коптевский, Пресненский и еще три районных суда Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Посетители и сотрудники семи районных судов Москвы были эвакуированы. Причиной послужила угроза «минирования».

В частности, эвакуация прошла в Басманном, Чертановском, Перовском, Коптевском, Пресненском, Головинском и Симоновском районных судах столицы. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Ранее, в середине октября, Басманный суд был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Тогда по электронной почте учреждение получило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Было принято решение эвакуировать сотрудников и посетителей. На место происшествия выехали кинолог с собакой и другие сотрудники экстренных служб для проверки сообщения о «минировании».

Поток сообщений о якобы минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года. Данные угрозы коснулись судов, торговых центров, станций метро, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, школ и медучреждений.

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