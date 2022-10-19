Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

На место происшествия выехали кинолог с собакой и другие сотрудники экстренных служб.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Басманном суде Москвы проводят эвакуацию после того, как в учреждение по электронной почте поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

В связи с этим из здания суда было принято решение эвакуировать сотрудников и посетителей. На место происшествия выехали кинолог с собакой и другие сотрудники экстренных служб для проверки сообщения о «минировании».

В среду, 19 октября, в суде должно было продолжиться слушание по иску Минюста, который еще в июле потребовал ликвидировать агентство по репатриации евреев «Сохнут».