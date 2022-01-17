Суд оштрафовал Google за ссылки на запрещенные в РФ сайты

Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать американскую компанию Google на четыре миллиона рублей за выдачу ссылок на сайты, запрещенные на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 руб. 00 коп», - говорится в сообщении.

В декабре мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google свыше чем на семь миллиардов рублей за неоднократное неудаление запрещенного контента. Отмечается, что корпорация обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП.