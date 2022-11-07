Власти: с 1 января 2023 года в Запорожской области выйдет из обращения гривна

Сейчас на территории Запорожской области действует бивалютная зона и гривна используется наравне с российским рублем.

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В Запорожской области сообщили о скором выходе гривны из оборота. С 1 января 2023 года рубль станет единственной действующей валютой в регионе. Об этом сообщил член главного совета местной администрации Владимир Рогов.

«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль. Гривна уйдет в историю», - передает РИА Новости комментарий Рогова.

Сейчас на территории области используются две валюты: украинская гривна и российский рубль. Еще в июне рубль начал занимать лидирующую позицию, вытесняя прошлую валюту. Ранее сообщалось, что люди начали использовать его чаще, чем гривну.