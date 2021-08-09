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Врач раскрыл симптомы постковидного синдрома

Майя Мусиенко
14:47 09.08.2021
По мнению специалиста, симптомом постковидного синдрома, который возникает через одну-две недели после активной фазы заболевания, может быть повышенная утомляемость.  
Врач раскрыл симптомы постковидного синдрома
© Фото: Alberto Ortega, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Повышенная утомляемость, головные боли и одышка могут свидетельствовать о наличии постковидного синдрома. Об этом «Звезде» рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

По его словам, симптомы возникают после окончания острой фазы заболевания - примерно через одну-две недели.

«Вялость, усталость, повышенная утомляемость, головные боли, одышка - все эти симптомы постоковидные. Как правило, пациенты обращаются с такими общими жалобами. Очень важно в этот момент сделать обследование сердечно-сосудистой системы и очень важно выяснить насколько пострадали легкие, то есть жизненная емкость легких какова», - рассказал Кабычкин.

Исходя из того, какие симптомы больше преобладают у каждого конкретного пациента, врачи назначают соответствующее лечение и реабилитацию. Для поддержания легких используют гелий-кислородную смесь и лазерное облучение крови. Для восстановления уровня тромбоцитов и гемоглобина назначают инфузионную терапию, капельницы с витаминами, а также плазмаферез.

После основного лечения, врач может порекомендовать лечебную физкультуру или барокамеру.

«Если затяжной кашель, то не надо бронхолитики мощные принимать. Достаточно, дешевые средства типа Мукалтина 2-3 таблеточки развести Боржоми и один стакан этого «нектара» каждое утро принимать. На себе попробовал, очень хорошо работает», - отметил специалист.

Даже если коронавирус протекал бессимптомно, человек все равно может ощутить повышенную утомляемость. С этим симптомом стоит обратиться к врачу.

При легких формах постоковидного синдрома достаточно увеличить количество прогулок на свежем воздухе, делать кислородные ингаляции, есть больше фруктов, соблюдать диету. Кроме того, врач посоветовал принимать поливитамины, содержащие цинк.

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