Отличившимся в ходе СВО военнослужащим Западного военного округа вручили госнаграды

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения задач.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащим разведывательных подразделений, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне спецоперации на Украине, вручили заслуженные награды.

Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Минобороны России. Разведчики получили ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, медали «За отвагу», медали Суворова и медали Жукова. Начальник штаба Западного военного округа Михаил Зусько поблагодарил бойцов за вклад в общее дело, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе.

В описании к видео отмечается, что среди военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО в одном строю были мобилизованные. Также рассказано о достижениях разведчиков в зоне СВО.

На наблюдательном посту военнослужащие заметили движение отряда противника, имеющего большую численность по бронетехнике и личному составу. Выявив попытку прорыва, разведчики скорректировали огонь артиллерии. После удара враг с потерями отступил.

После награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для выполнения задач.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы «Буков» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов