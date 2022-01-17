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Число заболевших COVID-19 в России выросло на 30 726 человек за сутки

Алиса Кононенко
11:38 17.01.2022
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 10 декабря 2021 года.
Число заболевших COVID-19 в России выросло на 30 726 человек за сутки
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 30 726 и теперь составляет 10 834 260.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом,  в относительном выражении прирост заболевших составил 0,28%. Отмечается, что это максимум с 10 декабря 2021 года.

Сообщается, что в Москве за сутки выявлено7 529 заболевших, в Санкт-Петербурге - 4 132, в Подмосковье - 3 388, в Краснодарском крае - 718, в Ростовской области - 539, в Свердловской - 537.

По информации штаба, количество людей, которые проходят лечение от  COVID-19 в данный момент возросло до 633 899.

Ранее сообщалось, что число случаев инфицирования COVID-19 в России может достигнуть максимального показателя к 22 января. 

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