Число заболевших COVID-19 в России выросло на 30 726 человек за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 30 726 и теперь составляет 10 834 260.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в относительном выражении прирост заболевших составил 0,28%. Отмечается, что это максимум с 10 декабря 2021 года.

Сообщается, что в Москве за сутки выявлено7 529 заболевших, в Санкт-Петербурге - 4 132, в Подмосковье - 3 388, в Краснодарском крае - 718, в Ростовской области - 539, в Свердловской - 537.

По информации штаба, количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в данный момент возросло до 633 899.

Ранее сообщалось, что число случаев инфицирования COVID-19 в России может достигнуть максимального показателя к 22 января.