Посольство: на борту упавшего танзанийского самолета не было россиян

Ранее в Танзании упал самолет, в результате крушения погибли 19 человек.

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В посольстве РФ в Додоме сообщили, что в самолете, упавшем в Танзании в воскресенье, 6 ноября, не было россиян.

«Росграждан на борту не было», - передает РИА Новости заявление посольства.

Крушение произошло из-за плохих погодных условий. Вылетевший из Дар-эс-Салама самолет упал в озеро Виктория. По последним данным, в результате трагедии погибли 19 человек, еще 26 пострадали. Всего на борту находилось 53 человека.