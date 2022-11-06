При крушении самолета в Танзании погибли 19 человек
Известно о 26 пострадавших в результате авиакатастрофы.
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В воскресенье при крушении самолета в Танзании погибли 19 человек, находившиеся на борту. Об этом со ссылкой на премьер-министр страны Кассим Маджалива сообщило издание Tanzania Business Insight. Ранее заявлялось лишь о трех жертвах авиакатастрофы и 26 пострадавших.
Напомним, сегодня вылетевший из Дар-эс-Салама, потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Букоба на северо-западе страны. Он упал в озеро Виктория.
Всех выживших доставили в лечебные учреждения. Начальник местной полиции заявил, что спасательные работы продолжаются.
По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия.