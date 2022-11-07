Семьи погибших в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме получат по 100 тысяч рублей

Денежные средства будут выделены из резервного фонда семьям 13 погибших.

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Власти Костромской области постановили выделить семьям погибших в пожаре в ночном клубе «Полигон» единовременную выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников.

«Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего», - сообщается в Telegram-канале губернатора.

Напомним, что трагедия в Костроме произошла в ночь на 5 ноября. Тогда в пожаре погибли 13 человек.

Позднее сообщалось, что был арестован организатор работы сгоревшего клуба «Полигон». Костромской суд постановил поместить под стражу до 4 января директора ООО «Империя», которая занималась организацией работы данного клуба.

Затем появилась информация об аресте предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон». Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2023 года.