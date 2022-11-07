В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Семьи погибших в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме получат по 100 тысяч рублей

Дарина Криц
10:58 07.11.2022
Денежные средства будут выделены из резервного фонда семьям 13 погибших.
Семьи погибших в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме получат по 100 тысяч рублей
© Фото: Ольга Евтушкова, РИА Новости
Читайте нас на:

Власти Костромской области постановили выделить семьям погибших в пожаре в ночном клубе «Полигон» единовременную выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников.

«Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего», - сообщается в Telegram-канале губернатора.

Напомним, что трагедия в Костроме произошла в ночь на 5 ноября. Тогда в пожаре погибли 13 человек.

Позднее сообщалось, что был арестован организатор работы сгоревшего клуба «Полигон». Костромской суд постановил поместить под стражу до 4 января директора ООО «Империя», которая занималась организацией работы данного клуба.

Затем появилась информация об аресте предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон». Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2023 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:03 В стране и мире
Власти: с 1 января 2023 года в Запорожской области выйдет из обращения гривна
10:58 В стране и мире
Семьи погибших в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме получат по 100 тысяч рублей
09:22 В стране и мире
МЧС ДНР: пожар в здании Донецкой железной дороги локализован
09:18 В стране и мире
Ограничение полетов на юге и в центре РФ продлено до 15 ноября
05:26 Армия
Видео
Командир экипажа вертолета Ка-52 рассказал, по каким целям работают «Аллигаторы» в зоне СВО
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.