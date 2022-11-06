В Турции перевернулся автобус: погибли три человека

© Фото: Lu Zhe, Xinhua, Globallookpress

На трассе в турецком районе Болу перевернулся автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще 32 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

«В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них - тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым», - написал чиновник в Twitter.

Напомним, недавно в Турции произошла еще одна крупная авария с участием общественного транспорта. В Шанлыурфе столкнулись автобус и груженый сеном пикап.

Оба транспортных средства опрокинулись. В ДТП пострадали 25 человек.