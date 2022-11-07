Уничтожить украинских боевиков: кадры работы самоходных минометов «Нона» в зоне СВО
Десантники-минометчики громят врага, уничтожая живую силу, бронетехнику и командные пункты украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Артиллерия ВДВ продолжает громить украинских боевиков. Кадры применения самоходных минометов «Нона» публикует Минобороны России.
Наши десантники-минометчики уничтожают живую силу, бронетехнику и командные пункты боевиков в зоне специальной военной операции. Орудия работают как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.
«Нона» способна отправить снаряд почти на девять километров. Разведку целей, корректировку огня и объективный контроль действий артиллерии при этом ведут операторы беспилотников.
Ранее публиковались кадры боевой работы российских «Буков» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов