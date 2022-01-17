Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили въезд и выезд более 500 машин за сутки

Российские миротворцы продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны России. На наблюдательных они досматривают машины, въезжающие в регион, чтобы избежать провокаций.

Так, в течение 24 часов военнослужащие обеспечили безопасный въезд и выезд более 500 автомобилей и около двух тысяч человек. Мониторинг обстановки ведется круглые сутки на 27 наблюдательных постах вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

Все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения.

На днях российские миротворцы провели гуманитарную акцию для детей переселенцев Мардакертского района Нагорного Карабаха. Также во время акции в здании общественной приемной миротворцев РФ в городе Степанакерт российские военнослужащие с благотворителями подарили детям подарки и конфеты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов