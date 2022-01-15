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Миротворцы РФ провели гуманитарную акцию для детей переселенцев в Нагорном Карабахе

03:51 15.01.2022
В ходе проведения акции в здании общественной приемной миротворцев РФ в городе Степанакерт российские военнослужащие с благотворителями подарили детям подарки и сладкие угощения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие российского миротворческого контингента вместе с благотворителями общественных организаций провели гуманитарную акцию для детей переселенцев Мардакертского района Нагорного Карабаха.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в общественной приемной российского миротворческого контингента для детей переселенцев Мардакертского района. Детям были выданы конфеты и 20 игрушек, также планируется на следующей неделе проведение гуманитарных акций в поселках Кочогот и Чаректар», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

В ходе проведения акции в здании общественной приемной миротворцев РФ в городе Степанакерт российские военнослужащие с благотворителями подарили детям подарки и сладкие угощения.

«Пользуясь случаем хочу всех поздравить с наступившими праздниками, пожелать всем добра, тепла и всего самого хорошего и спасибо вам за всю доброту и тепло, что вы для наших детей делаете, спасибо вам», - поблагодарил миротворцев житель Мардакертского района Эрик Погосян.

Новые гуманитарные акции российские военнослужащие проведут до конца января 2022 года в отдаленных населенных пунктах Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале текущего года проведут вместе с благотворителями свыше 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Николай Баранов, Роман Захаров 

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