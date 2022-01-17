В стране и мире Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ Алексей Курильченко Распоряжение подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. © Фото: Расул Назыров, РИА Новости Читайте нас на: Самат Абиш - племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Распоряжение об этом подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в тексте на сайте президента республики. Ранее были задержаны два бывших заместителя КНБ в рамках расследования дела о государственной измене. В Комитете уточнили, что досудебное расследование по факту госизмены в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика