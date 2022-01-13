В Казахстане по делу о госизмене задержаны два экс-заместителя председателя КНБ

Двое бывших заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержаны в рамках расследования дела о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

Как уточнили в Комитете, продолжается досудебное расследование по факту госизмены в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова. Начаты также досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышение должностных полномочий.

По подозрению в совершении преступлений задержаны двое экс-заместителей Масимова.

«Задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин», - говорится в сообщении.

Ранее заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ РАН Андрей Грозин в беседе со «Звездой» предположил, что вспыхнувшие в Казахстане протесты и погромы являются следствием заговора силовиков. По словам эксперта, КНБ по неизвестной причине, проигнорировала подготовку к протестам, а поэтому был задержан экс-глава комитета Масимов.