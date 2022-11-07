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В деле с обрушением балкона в Сочи стало известно о третьем погибшем

Дарина Криц
10:26 07.11.2022
Умер ранее попавший в тяжелом состоянии в больницу мужчина 46 лет.
В деле с обрушением балкона в Сочи стало известно о третьем погибшем
© Фото: СК РФ
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Стали известны новые подробности в деле с обрушением балкона частной квартиры в Сочи.

Сообщается, что скончался еще один человек - третьим погибшим стал ранее попавший в больницу в тяжелом состоянии мужчина средних лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю.

«Пострадавший 46-летний мужчина скончался», - приводит агентство информацию от Следственного комитета.

Напомним, в Центральном районе Сочи на улице Донской вечером 6 ноября обвалился балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. Тогда от полученных травм умерли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Третий мужчина был доставлен в больницу, где он скончался.

Городские власти сообщили, что дом был 1958 года постройки и не находился в аварийном состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее очевидец происшествия рассказала «Звезде», что «мужчина-собственник этой квартиры пустил друга пожить на время - он приехал поработать в Сочи, еще женщина к ним какая-то пришла в гости».

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