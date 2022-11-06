«Под руинами бетона»: очевидица рассказала о деталях трагедии в Сочи

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Очевидица трагедии в Сочи рассказала «Звезде» подробности обрушения балкона в жилом доме. По словам женщины, в результате происшествия погибли мужчина и женщина. Еще один мужчина находится в больнице с сильными травмами ног.

«Люди стояли на балконе. Мужчина-собственник этой квартиры пустил друга пожить на время. Он приехал поработать в Сочи, и мужчина пустил его на время к себе. Еще женщина к ним какая-то пришла в гости. Вот они и вышли, видимо, втроем на балкон покурить, и он обрушился. Два человека погибли. Мужчина и женщина. Второй мужчина с сильно переломанными ногами был доставлен в больницу», - рассказала подробности женщина.

По ее словам, в момент обрушения она услышала шум, грохот, выглянула с балкона и после этого услышала крик мужчины.

«У нас внизу сосед ремонтом занимается, у него там машина стоит. Когда он поднес свет к машине, я увидела, что на асфальте рядом лежит балкон и крыша, мужчина и два трупа рядом под руинами бетона», - уточнила очевидица.

Обрушение балкона произошло в воскресенье, 6 ноября, около семи часов вечера на улице Донской. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

В результате обрушения балкона в многоквартирном жилом доме погибли женщина и 60-летний мужчина. Также в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован 46-летний пострадавший. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.