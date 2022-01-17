Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За 2021 год выезд за границу ограничили 11 миллионам россиян

Марина Крижановская
01:06 17.01.2022
Сообщается, что число граждан, которым было отказано в выезде из России в 2021 году, увеличилось на 3 миллиона человек в сравнении с минувшим годом.
За 2021 год выезд за границу ограничили 11 миллионам россиян
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Читайте нас на:

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за 2021 год вынесла 11 миллионов постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Сообщается, что количество граждан, получивших отказ в выезде из страны увеличилось на 3 миллиона человек в сравнении с 2020 годом.

ФССП возбудила более 64 миллионов исполнительных производств. Уточняется, что большинство причин - это задолженности перед банками. Так, каждый десятый кредит является просроченным, но в целом в ведомстве отметают повышение «платежной дисциплины заемщиков». Еще около одного миллиона постановлений были вынесены за неуплату алиментов. 

Как сообщают «Известия», за минувший 2021 год Службе судебных приставов удалось взыскать более 800 миллиардов рублей, из которых более 125 миллиардов - благодаря ограничению на выезд из России.

Уточняется, что ограничение выезда к гражданину России за пределы страны применяется в случае превышения суммы долга в 30 тысяч рублей. Также сообщается, что по итогам первых шести месяцев 2021 года «совокупная задолженность россиян по кредитам» выросла и достигла 22,64 триллионов рублей.

В целом, долги населения условно разделяются на несколько категорий. Это долги по кредитам и займам, неоплаченные штрафы, налоговые задолженности и разного рода компенсации.

Ранее было названо число не выездных из-за долгов россиян. Так, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну. Таким образом, число граждан России, которым могло быть отказано в выезде за территорию РФ из-за большой задолженности, составило 7,2 миллиона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:42 В стране и мире
Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
20:10 В стране и мире
Глава делегации РФ на переговорах в Вене раскрыл детали блокировки страницы в Facebook
19:13 В стране и мире
Песков рассказал, почему РФ считает необходимым держать войска рядом с Украиной
21:16 В стране и мире
Видео
«Сплошной шок и никакой терапии»: с чем столкнулась Россия в 1992 году после либерализации цен
18:52 В стране и мире
Песков предупредил о постепенном вторжении НАТО на Украину
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.