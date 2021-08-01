Названо число невыездных из-за долгов россиян

Число граждан России, которым может быть отказано в выезде за территорию РФ из-за большой задолженности, составило 7,2 миллиона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По словам специалиста, речь идет о должниках, которые просрочили выплату более чем на 90 дней, а сумма долга составила более 30 тысяч рублей.

«Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — отметил эксперт.

Чтобы такая ситуация не произошла на границе, рекомендуется за 10-14 дней до выезда произвести проверку по ФИО на сайте Федеральной службы судебных приставов. Следует убедиться, что вас нет в базе исполнительных производств.

«Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежании лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», — сказал Мехтиев.

Ранее финансовый консультант Денис Ушаков рассказал «Звезде» о рисках взятия займов в микрофинансовых организациях. По его словам, МФО устанавливают высокие проценты, чтобы оправдать свои риски.