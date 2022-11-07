Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским

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Мэр города Даугавпилса в Латвии Андрейс Элксниньш заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации. Кроме того, градоначальник отказался называть Россию агрессором.

«Крым является частью Российской Федерации», - отметил Элксниньш в эфире радиостанции Delfi.

Вместе с тем мэр указал, что за украинский кризис, в частности, несут ответственность Киев и Вашингтон. По его мнению, сложившаяся ситуация является «проигрышем дипломатии».

Ранее американская пресса писала, что если бы западные страны признали вхождение Крыма в состав России, они могли бы предотвратить специальную военную операцию на Украине.