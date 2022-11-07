Захарова: вступление Украины в ЕС займет столько же, сколько его развал
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подготовка к вступлению Украины в Европейский союз займет столько же времени, сколько и его развал. Таким образом Захарова прокомментировала заявление Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства.
«Оливер Вархели заявил немецкой газете «Вельт ам Зонтаг», что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз - «займет годы». Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», - написала дипломат у себя в Telegram.
Напомним, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает войти в состав Европейского союза уже к концу 2024 года. По ее словам, Киев считает себя «не рядовым кандидатом», для которого вполне могут ускорить процесс, обычно занимающий в среднем девять лет.