Украина хочет вступить в ЕС к концу 2024 года

Вице-премьер Украины рассказала о намерении страны вступить в Евросоюз в ближайшие два года.

© Фото: Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Украина рассчитывает войти в состав Европейского союза уже к концу 2024 года. О таком намерении заявила немецкой прессе вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Как указали в издании Welt, если Украине действительно удастся стать частью ЕС к обозначенному сроку, это станет самым быстрым в истории вступлением в Евросоюз. При этом, как следует из слов Стефанишиной, Киев считает себя «не рядовым кандидатом», для которого вполне могут ускорить процесс, обычно занимающий в среднем девять лет. В Брюсселе, отмечает СМИ, подобное мнение не разделяют.

«Мы годами боролись за принадлежность к Европе», - высказалась вице-премьер.

Как отметила госслужащая, украинское государство провело значительную часть реформ, необходимых для членства в Евросоюзе, включая изменения в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Стефанишина добавила, что скорейший старт переговоров по вступлению в ЕС крайне важен для морального духа украинцев.