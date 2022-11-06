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Украина хочет вступить в ЕС к концу 2024 года

Алиса Краузе
23:29 06.11.2022
Вице-премьер Украины рассказала о намерении страны вступить в Евросоюз в ближайшие два года.
Украина хочет вступить в ЕС к концу 2024 года
© Фото: Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Украина рассчитывает войти в состав Европейского союза уже к концу 2024 года. О таком намерении заявила немецкой прессе вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Как указали в издании Welt, если Украине действительно удастся стать частью ЕС к обозначенному сроку, это станет самым быстрым в истории вступлением в Евросоюз. При этом, как следует из слов Стефанишиной, Киев считает себя «не рядовым кандидатом», для которого вполне могут ускорить процесс, обычно занимающий в среднем девять лет. В Брюсселе, отмечает СМИ, подобное мнение не разделяют.

«Мы годами боролись за принадлежность к Европе», - высказалась вице-премьер.

Как отметила госслужащая, украинское государство провело значительную часть реформ, необходимых для членства в Евросоюзе, включая изменения в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Стефанишина добавила, что скорейший старт переговоров по вступлению в ЕС крайне важен для морального духа украинцев.

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