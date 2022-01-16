Первый самолет с российскими миротворцами прибыл на аэродром Чкаловский из Казахстана

Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими десантниками, завершившими миротворческую миссию в Казахстане, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

После того, как в воздушную гавань прибудут все 19 самолет ВТА, состоится торжественная встреча миротворцев с участием командования Воздушно-десантных войск.

«По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд. Впоследствии глава государства заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило нормализовать обстановку.

Материал подготовили Анна Назайкина и Юрий Хведчин