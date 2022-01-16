Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России осложняла его работу

Ложь американских чиновников о России усложняла работу администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом он сам заявил на митинге сторонников в городе Флоренс в Аризоне.

Трамп отметил, что самая сложная страна, с которой ему приходилось иметь дело на посту президента, это не Россия, Китай, Северная Корея или Иран, а Соединенные Штаты.

«У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное», - сказал экс-президент.

Он добавил, что это технология применялась против него самого, когда его обвиняли в связях с Россией.

На мероприятии Трамп также пообещал сторонникам, что он вернется в Белый дом после выборов в 2024 году.