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Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Анна Назайкина
07:13 16.01.2022
По словам политика, США нуждаются в том, чтобы вновь стать великой страной.
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
© Фото: White House, Globallookpress
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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал сторонникам, что он вернется в Белый дом после выборов в 2024 году.

«В 2024 году мы вернем Белый дом», - заявил экс-президент США в ходе митинга в Аризоне.

По словам политика, Соединенные Штаты нуждаются в том, чтобы вновь стать великой страной. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США стали предметом насмешек для всего мира после прихода демократов к власти.

В декабре прошлого года американский лидер Джо Байден выразил готовность бороться со своим предшественником республиканцем Трампом президентской избирательной кампании, которая пройдет в США в 2024 году.

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