Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал сторонникам, что он вернется в Белый дом после выборов в 2024 году.

«В 2024 году мы вернем Белый дом», - заявил экс-президент США в ходе митинга в Аризоне.

По словам политика, Соединенные Штаты нуждаются в том, чтобы вновь стать великой страной. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США стали предметом насмешек для всего мира после прихода демократов к власти.

В декабре прошлого года американский лидер Джо Байден выразил готовность бороться со своим предшественником республиканцем Трампом президентской избирательной кампании, которая пройдет в США в 2024 году.