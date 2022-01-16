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Названы сроки вынесения решения по делу о депортации Джоковича

Анна Касаткина
07:42 16.01.2022
Решение по делу ожидается в течение нескольких часов, сообщил федеральный судья Джеймс Олсоп.
Названы сроки вынесения решения по делу о депортации Джоковича
© Фото: Oscar J. Barroso, KeystonePressAgency, globallookpress
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Федеральный суд Австралии отложил решение по апелляции на аннулирование визы сербского теннисиста Новака Джоковича и депортации его из страны. Решение по делу ожидается в течение нескольких часов, сказал на заседании федеральный судья Джеймс Олсоп.

Заседание прошло в составе трех судей в онлайн-режиме. Как пояснил Олсоп, решение по делу ожидается вечером 16 января, либо утром 17 января.

Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой. Тип визы требовал обязательной вакцинации от коронавируса, Джокович же вместо сертификата о прививке предоставил медотвод. С 5 по 10 января теннисист находился в иммиграционном изоляторе, до того, как суд удовлетворил его апелляцию на аннулирование визы. В пятницу, 14 января, визу сербского теннисиста аннулировали повторно. Адвокаты Джоковича вновь подали апелляцию.

Ранее СМИ узнали о том, что министерство здравоохранения Австралии направило в суд документ, в котором заявило о безопасности теннисиста для страны , в связи с чем он может принять участие в турнире Australian Open.

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