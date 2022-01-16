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Россиянам дали советы по защите аккаунта на «Госуслугах» от мошенников

Анна Назайкина
08:11 16.01.2022
Во время звонка злоумышленники представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к аккаунту на портале.
Россиянам дали советы по защите аккаунта на «Госуслугах» от мошенников
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Портал «Госуслуг» распространил предупреждение о том, что участились случаи телефонного мошенничества с личными кабинетами пользователей, специалисты призвали россиян никому не сообщать код из СМС.

Как отметила эксперты сервиса, сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают такую информацию. Также россиянам посоветовали использовать такие дополнительные методы защиты личных данных, как настройка контрольного вопроса и подтверждение входа по СМС.

Напомним, что ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщал, что мошенникам удалось разработать новую схему обмана россиян, с помощью которой они получают доступ к личным кабинетам пользователей на портале. Отмечалось, что во время звонка злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и предлагают привязать QR-код к аккаунту на портале.

Впоследствии в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что техническая поддержка «Госуслуг» уже завершила разработку усиленной защиты личных кабинетов пользователей. Кроме того, операторы получили специальные указания, которые позволят выявить мошенников.

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