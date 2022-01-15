В Минцифры отреагировали на сообщения о мошенничестве с QR-кодами на «Госуслугах»

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что на сайте «Госуслуги» не фиксируется всплеска обращений граждан, связанных с кражей учетных записей. Об этом в ведомстве заявили в связи с развернувшимся в СМИ обсуждением нового способа мошенничества с QR-кодами.

Согласно сообщению Минцифры, служба поддержки «Госуслуг» уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей. Операторы также получили специальные указания, которые позволят выявить мошенников.

«Данные пользователей надежно защищены», - уточнили в министерстве.

Гражданам напомнили, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не будут звонить без оставленной предварительно заявки и не станут запрашивать данные. Россиян попросили сохранять внимательность и не передавать сведения о себе посторонним лицам.

Ранее пресса сообщила, что мошенники разработали новый способ обмана, позволяющий получить доступ к кабинетам пользователей «Госуслуги». В рамках него злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками госпортала, и предлагают привязать QR-код к аккаунту, для чего просят назвать код из СМС.