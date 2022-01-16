В Кремле заявили, что Россия и Запад находятся на «совершенно разных треках»

Россия и США с НАТО понимают друг друга в некоторых аспектах, но в целом находятся на совершенно разных треках, что вызывает обеспокоенность. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги прошедших на неделе переговоров по безопасности.

«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», - цитирует его агентство Bloomberg.

Песков в интервью также в очередной раз указал на то, что РФ нужно получить юридические гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс.

Консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве 9-10 января. Затем 12 января состоялось первое за два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО. Оно прошло в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Консультации 13 января прошли на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце прошлого года Москва передала США и НАТО проекты соглашений о предоставлении гарантий безопасности. В частности, Россия предложила руководству альянса принять обязательства по нерасширению на восток, в том числе исключить присоединение Украины.

Ранее в США российско-американские консультации оценили как конструктивные. По словам заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, Вашингтон хотел бы продолжать подобные встречи.