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Офицер разведки США: Польша добивается отправки войск НАТО на Украину

Анна Касаткина
07:25 06.11.2022
В Европе обеспокоены желанием Варшавы втянуть ЕС в конфликт, заявил разведчик.
Офицер разведки США: Польша добивается отправки войск НАТО на Украину
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLokPress
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Европейские страны обеспокоены тем, что Польша старается втянуть НАТО в конфликт на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Европа уже не рада: она озабочена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт», — сказал он.

Риттер отметил, что в Евросоюзе никто, кроме Польши, не хочет отправлять военнослужащих на Украину. Офицер добавил, что на передовой конфликта, по его данным, уже находятся от 10 до 30 тысяч польских солдат.

По мнению Риттера, Североатлантическому альянсу для отправки своих военнослужащих на Украину и столкновения с РФ не хватит оснащения и техники.

Ранее командир разведывательной группы Западного военного округа рассказал «Звезде», как наши военные столкнулись с польскими формированиями в зоне спецоперации. По словам Дмитрия, иностранных наемников встретили массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов.

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