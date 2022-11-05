Армия спецоперация «Встретили их с пулеметами»: как разведчики ЗВО уничтожили польских наемников В направлении врага работало три пулемета, а также большое количество стрелкового вооружения. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Командир разведывательной группы ЗВО Дмитрий рассказал, как российские военнослужащие встретили польских наемников в зоне специальной военной операции. «Бой шел в лесу. Дистанция 30-50 метров была. То есть максимально близко, такой густой лес. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен», - сказал он. Затем разведчики произвели досмотр, было «затрофеено» их вооружение иностранного производства - стрелковое оружие, а также гранатометы. «У них не было шансов, у нас работало в их направлении три пулемета, куча стрелкового вооружения. Плюс еще непрерывно в них шли гранатометы», - объяснил военнослужащий ВС РФ. Ранее Минобороны России показало кадры боя разведчиков ЗВО с украинскими националистами и наемниками. Бойцы ВС РФ лишили боевиков бронированной машины, а затем добили их с помощью стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика