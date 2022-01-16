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Российские десантники из состава сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты

05:47 16.01.2022
Сегодня самолеты ВТА доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродром Чкаловский в Московской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты. Сегодня самолеты ВТА доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродром Чкаловский в Московской области.

По прибытию подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования ВДВ. По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее, подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область) и вернулись домой.

Четырнадцатого января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев из Киргизии вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Сейчас в республике продолжается передача ключевых объектов, охраняемых миротворцами - местным правоохранителям. Все идет по плану, разработанному командованием коллективными силами ОДКБ  и Минобороны Казахстана.

Тем временем Алма-Ата постепенно возвращается к привычному ритму жизни, открывается все больше магазинов, в городе работает общественный транспорт. До 19-го числа на всей территории Казахстана сохраняется режим чрезвычайного положения и комендантский час, находиться на улице с 23:00 до 07:00, по-прежнему запрещено.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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