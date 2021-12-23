Байден заявил о готовности «бороться» с Трампом на выборах в 2024 году

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов бороться со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом на следующих президентских выборах в 2024 году.

«Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», - сказал Байлен в интервью ABC.

Как пишет телеканал, Байден в возрасте 78 лет стал самым старым человеком, приведенным к присяге в качестве президента.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что во время просмотра виртуального саммита действующего лидера государства Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным был серьезно расстроен. Кроме того, бывший президент США подчеркнул, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».