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Байден заявил, что получил «экономику в руинах» после Трампа

Алиса Краузе
00:45 28.10.2022
Президент Соединенных Штатов высказал претензии в адрес экс-главы страны.
Байден заявил, что получил «экономику в руинах» после Трампа
© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress
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Действующий глава США Джо Байден раскритиковал своего предшественника на посту. По его словам, вступив в должность президента, он получил экономику в руинах, оставшуюся после Дональда Трампа.

Лидер Соединенных Штатов отметил, что в то время, когда государством управлял Трамп, в стране наблюдался ужасный показатель безработицы, которого американцы уже давно не видели - 16,4%. Байден не стал отрицать влияния на ситуацию пандемии COVID-19, однако подметил одну странность: в тот же период в США появилось рекордное число миллиардеров.

«Сейчас ситуация гораздо лучше», - цитирует речь президента во время выступления в штате Нью-Йорк РИА Новости.

Сегодня, по его словам, безработица составляет около 3,5%. Кроме того, как добавил Байден, наблюдается снижение цен на бензин.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что если бы он остался на президентском посту, конфликта на Украине просто не было бы. Он заметил, что хорошо знает главу РФ Владимира Путина и смог бы не допустить эскалации.

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