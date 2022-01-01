Ученые оценили эффективность различных средств от похмелья

Британские ученые оценили результаты 21 исследования средств против похмелья и сделали вывод о том, что ни специальные препараты, ни растительные средства не предотвращают похмелье, которое наступает после чрезмерного потребления алкоголя. Соответствующий материал был опубликован в журнале Addiction.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и фонда Maudsley NHS Foundation Trust проанализировали результаты испытаний. В ходе них оценивали эффективность различных веществ и препаратов. В частности, были рассмотрены экстракты гвоздики, артишока, антильского крыжовника, опунции, плодов элеутерококка и красного женьшеня.

«Учитывая продолжающиеся спекуляции в СМИ о том, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, которые, как утверждается, лечат или предотвращают похмелье, вызывает значительный общественный интерес. Наше исследование показало, что доказательства эффективности этих средствах от похмелья очень низкого качества, и существует необходимость в более тщательной оценке», - приводятся слова ученого Эммерта Робертса из Национального института исследований в области здравоохранения.

По словам исследователя, в настоящее время наиболее надежным способом предотвращения последствий похмелья является умеренное воздержание от спиртного.

Ранее врач предупредил, что обезболивающие лекарственные препараты не помогут облегчить состояние при похмелье. Как рассказал медик, анальгетики не только не улучшат самочувствие после праздничного застолья, но и создадут дополнительную нагрузку на печень.