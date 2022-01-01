Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые оценили эффективность различных средств от похмелья

Анна Назайкина
06:29 01.01.2022
Исследователи призывают к более тщательному научному изучению и надеются, что это в будущем приведет к созданию эффективных средств против похмелья.
Ученые оценили эффективность различных средств от похмелья
© Фото: Andrew Neel, Pexels
Читайте нас на:

Британские ученые оценили результаты 21 исследования средств против похмелья и сделали вывод о том, что ни специальные препараты, ни растительные средства не предотвращают похмелье, которое наступает после чрезмерного потребления алкоголя. Соответствующий материал был опубликован в журнале Addiction.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и фонда Maudsley NHS Foundation Trust проанализировали результаты испытаний. В ходе них оценивали эффективность различных веществ и препаратов. В частности, были рассмотрены экстракты гвоздики, артишока, антильского крыжовника, опунции, плодов элеутерококка и красного женьшеня.

«Учитывая продолжающиеся спекуляции в СМИ о том, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, которые, как утверждается, лечат или предотвращают похмелье, вызывает значительный общественный интерес. Наше исследование показало, что доказательства эффективности этих средствах от похмелья очень низкого качества, и существует необходимость в более тщательной оценке», - приводятся слова ученого Эммерта Робертса из Национального института исследований в области здравоохранения.

По словам исследователя, в настоящее время наиболее надежным способом предотвращения последствий похмелья является умеренное воздержание от спиртного.

Ранее врач предупредил, что обезболивающие лекарственные препараты не помогут облегчить состояние при похмелье. Как рассказал медик, анальгетики не только не улучшат самочувствие после праздничного застолья, но и создадут дополнительную нагрузку на печень.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:34 В стране и мире
От Владивостока до Калининграда: вся Россия встретила 2022 год
23:40 В стране и мире
В NASA заявили о готовности работать с РФ для эксплуатации МКС до 2030 года
20:24 В стране и мире
Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией
22:11 В стране и мире
Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 января
17:53 В стране и мире
Посольство РФ в Сербии назвало провокацией провозглашение Приштиной персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН
Популярное
Видео
«Зафиксировали "красные линии"»: политолог прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.