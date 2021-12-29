Мясников назвал опасные при самолечении лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал лекарства, которые могут нанести серьезный вред здоровью, если их применять без назначения специалиста. По мнению медика, этим препаратам не следует находиться в домашней аптечке.

Как рассказал медик, опасны при самолечении так называемые «таблетки под язык», которые люди обычно принимают для резкого снижения давления. По словам Мясникова, неосторожный прием таких лекарств может вызывать инфаркты, инсульты и острую почечную недостаточность.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете - и давление падает. А потом - инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», - сказал он.

Врач объяснил, что критическое состояние в действительности наступает вследствие резкого понижения давления. По словам Мясникова, во многих странах «таблетки под язык» запрещены для самостоятельного приема, их следует убрать из домашней аптечки.

Ранее врач предупредил, что обезболивающие лекарственные препараты не помогут облегчить состояние при похмелье. Как рассказал медик, анальгетики не только не улучшат самочувствие после праздничного застолья, но и создадут дополнительную нагрузку на печень.