Названы четыре самых полезных сухофрукта

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о четырех наиболее полезных сухофрукта для здоровья человека.

«Самые распространенные и наиболее полезные сухофрукты – изюм, курага, финики, чернослив. Они очень питательны. В них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах», - подчеркнула Микитюк.

По словам врача, сухофрукты могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ, передает РИА Новости.

К примеру, изюм содержит много калия и витаминов группы В. Благодаря этому он способен снижать артериальное давление, уменьшить воспалительный процесс в организме.

«Чернослив - естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», - отметила врач.

В свою очередь, финики богаты железом, калием, клетчаткой. Они лидируют среди антиоксидантов, чем способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами.

«Курага - профилактика заболеваний глаз. Богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, а это полезно для нашей кожи и глаз», - добавила диетолог.

При этом данные сухофрукты калорийны, поэтому важно следить за количеством съеденного, иначе от полезного лакомства можно набрать вес, отметила Микитюк.

Ранее диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина рассказала, что употребление чернослива способствует улучшению работы сердца и ускоряет процессы пищеварения.

По словам врача, в день можно съедать до 10 штук чернослива. При этом он не рекомендован пациентам с диабетом, поскольку повышает уровень сахара.